Surya Roshni Aktie
WKN DE: A3EV2L / ISIN: INE335A01020
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Surya Roshni zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Surya Roshni stellt am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 5,70 INR aus. Im letzten Jahr hatte Surya Roshni einen Gewinn von 1,55 INR je Aktie eingefahren.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 23,98 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 49,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,05 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 18,40 INR je Aktie, gegenüber 13,13 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 85,96 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 75,40 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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