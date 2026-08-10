Ausblick: Surya Roshni zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Surya Roshni stellt am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 5,70 INR aus. Im letzten Jahr hatte Surya Roshni einen Gewinn von 1,55 INR je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 23,98 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 49,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,05 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 18,40 INR je Aktie, gegenüber 13,13 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 85,96 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 75,40 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at