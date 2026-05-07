Sushiro Global Holdings Aktie
WKN DE: A2DMGY / ISIN: JP3397150008
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sushiro Global gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sushiro Global lädt am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 70,91 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 50,73 JPY je Aktie vermeldet.
Sushiro Global soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 125,09 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 258,00 JPY je Aktie, gegenüber 202,71 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 504,35 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 429,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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