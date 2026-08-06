Ausblick: Sushiro Global stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sushiro Global wird am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 34,21 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 24,81 Prozent erhöht. Damals waren 27,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 21,00 Prozent auf 132,30 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sushiro Global noch 109,34 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 141,20 JPY, während im vorherigen Jahr noch 101,36 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 522,17 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 429,57 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at