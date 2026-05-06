Ausblick: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,258 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 66,92 Prozent verringert. Damals waren 0,780 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 100,3 Millionen EUR – ein Minus von 18,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 123,2 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,84 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,59 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 473,8 Millionen EUR, gegenüber 503,2 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at