SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,568 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 18,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 0,480 EUR je Aktie vermeldete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,94 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 111,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 118,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,23 EUR je Aktie, gegenüber 2,59 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 436,5 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 503,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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