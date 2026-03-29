SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Zahlen voraus
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29.03.2026 09:01:07
Ausblick: SUSS MicroTec stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,321 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,870 EUR je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 106,4 Millionen EUR - ein Minus von 29,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SUSS MicroTec 150,9 Millionen EUR erwirtschaften konnte.
10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,39 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 2,72 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 493,2 Millionen EUR, gegenüber 446,2 Millionen EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
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