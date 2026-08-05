Sutherland Asset Management Aktie
WKN DE: A2N6VM / ISIN: US75574U1016
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sutherland Asset Management präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sutherland Asset Management wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,482 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,340 USD je Aktie erzielt worden.
Sutherland Asset Management soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 90,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,012 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,440 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 99,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 471,7 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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05.08.26
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