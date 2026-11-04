Sutherland Asset Management Aktie

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WKN DE: A2N6VM / ISIN: US75574U1016

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Sutherland Asset Management stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sutherland Asset Management wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,422 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 224,62 Prozent verringert. Damals waren -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 3825,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 23,1 Millionen USD gegenüber -0,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,065 USD im Vergleich zu -1,440 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei -28,5 Millionen USD, gegenüber 471,7 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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