Ausblick: Sutherland Asset Management stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sutherland Asset Management wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2022 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,449 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sutherland Asset Management noch 0,640 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 1,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 146,2 Millionen USD gegenüber 143,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,87 USD, gegenüber 2,29 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 573,0 Millionen USD im Vergleich zu 509,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at