Ausblick: Suven Pharmaceuticals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Suven Pharmaceuticals äußert sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,14 INR aus. Im letzten Jahr hatte Suven Pharmaceuticals einen Gewinn von 1,65 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Suven Pharmaceuticals 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,70 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 41,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Suven Pharmaceuticals 4,02 Milliarden INR umsetzen können.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,78 INR, gegenüber 10,52 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 22,55 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 11,80 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at