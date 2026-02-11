Ausblick: Suven Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Suven Pharmaceuticals präsentiert in der am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,69 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,26 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 99,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 6,14 Milliarden INR gegenüber 3,07 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 10,62 INR, gegenüber 10,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 26,04 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,80 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at