Suven Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A2PYUT / ISIN: INE03QK01018

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Suven Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Suven Pharmaceuticals äußert sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Suven Pharmaceuticals im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,600 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,28 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Suven Pharmaceuticals in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 4,38 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 5,49 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,70 INR, wohingegen im Vorjahr noch 4,69 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,96 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 22,69 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

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