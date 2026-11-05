Suven Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2PYUT / ISIN: INE03QK01018
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Suven Pharmaceuticals veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suven Pharmaceuticals wird am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,040 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,94 INR je Aktie erzielt worden.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,80 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 13,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,56 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,25 INR, gegenüber 4,69 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 23,20 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,41 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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