Suzano Papel e Celulose Aktie

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WKN DE: A0YHKD / ISIN: US86959K1051

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Suzano Papel e Celulose informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Suzano Papel e Celulose lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Suzano Papel e Celulose die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,181 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 42,30 Prozent auf 3,17 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Suzano Papel e Celulose noch 2,23 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD, gegenüber 1,94 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 10,79 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,97 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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