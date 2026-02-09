Suzano Papel e Celulose Aktie

Suzano Papel e Celulose für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YHKD / ISIN: US86959K1051

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Suzano Papel e Celulose präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Suzano Papel e Celulose wird am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Suzano Papel e Celulose im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,087 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,930 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Suzano Papel e Celulose in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,40 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,30 Milliarden USD im Vergleich zu 2,43 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,13 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -1,040 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 9,21 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,79 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Suzano Papel e Celulose SA (spons. ADRs) 8,10 -0,61% Suzano Papel e Celulose SA (spons. ADRs)

