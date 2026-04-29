Suzhou Jinhong Gas a Aktie

Suzhou Jinhong Gas a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40RE1 / ISIN: CNE100003ZP4

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Suzhou Jinhong Gas A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Suzhou Jinhong Gas A präsentiert am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,182 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Suzhou Jinhong Gas A 0,090 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 783,7 Millionen CNY aus – das entspräche einem Plus von 25,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 622,5 Millionen CNY in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,562 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,280 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,36 Milliarden CNY, gegenüber 2,76 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

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