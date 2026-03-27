Suzhou Jinhong Gas a Aktie
WKN DE: A40RE1 / ISIN: CNE100003ZP4
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27.03.2026 07:01:06
Ausblick: Suzhou Jinhong Gas A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suzhou Jinhong Gas A wird am 28.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,146 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,020 CNY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Suzhou Jinhong Gas A nach der Prognose von 1 Analyst 682,0 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 667,6 Millionen CNY umgesetzt worden.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,355 CNY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,420 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 2,82 Milliarden CNY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,52 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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