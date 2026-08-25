Suzhou Jinhong Gas a Aktie

Suzhou Jinhong Gas a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40RE1 / ISIN: CNE100003ZP4

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25.08.2026 07:01:06

Ausblick: Suzhou Jinhong Gas A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Suzhou Jinhong Gas A öffnet am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,240 CNY je Aktie gegenüber 0,080 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 16,48 Prozent auf 805,4 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Suzhou Jinhong Gas A noch 691,4 Millionen CNY umgesetzt.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,486 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,280 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 3,42 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 2,76 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

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