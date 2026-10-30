Ausblick: Suzhou Jinhong Gas A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Suzhou Jinhong Gas A gibt am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,124 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,070 CNY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 6,30 Prozent auf 671,8 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 717,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,302 CNY im Vergleich zu 0,280 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,25 Milliarden CNY, gegenüber 2,76 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net