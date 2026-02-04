Suzlon Energy Aktie
WKN DE: A0NBWZ / ISIN: INE040H01021
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Suzlon Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suzlon Energy stellt am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,348 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,280 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 47,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 43,84 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,75 Milliarden INR umgesetzt.
11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,80 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,52 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 176,68 Milliarden INR, gegenüber 108,90 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
