Ausblick: Suzlon Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Suzlon Energy veröffentlicht am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,305 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,240 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 21,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 38,11 Milliarden INR gegenüber 31,32 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,07 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,31 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 217,84 Milliarden INR, gegenüber 167,32 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at