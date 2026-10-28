Ausblick: Suzlon Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Suzlon Energy lädt am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass Suzlon Energy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,400 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,930 INR je Aktie gewesen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 45,23 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 16,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,71 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,98 INR im Vergleich zu 2,31 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 220,33 Milliarden INR, gegenüber 167,00 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at