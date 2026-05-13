Ausblick: Suzuken stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Suzuken präsentiert in der am 14.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 62,14 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Suzuken einen Gewinn von 56,14 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Suzuken 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 591,57 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Suzuken 561,28 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 499,26 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 454,58 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2.477,21 Milliarden JPY, gegenüber 2.399,95 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at