Suzuken Aktie
WKN: 914027 / ISIN: JP3398000004
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Suzuken vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suzuken wird am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 71,68 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 36,20 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 52,63 JPY je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll Suzuken 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 611,52 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Suzuken 592,87 Milliarden JPY umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 369,23 JPY aus. Im Vorjahr waren 545,54 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 2.560,65 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.486,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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