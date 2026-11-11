Suzuken Aktie
WKN: 914027 / ISIN: JP3398000004
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Suzuken vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suzuken stellt am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 51,80 JPY. Im Vorjahresquartal waren 87,73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 651,87 Milliarden JPY – ein Plus von 4,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Suzuken 626,57 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 186,23 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 272,77 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 2.585,61 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.486,65 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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