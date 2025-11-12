Ausblick: Suzuken veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Suzuken wird am 13.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 131,94 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 197,25 JPY je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 632,89 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 2,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 615,13 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 443,42 JPY, gegenüber 454,58 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 2.487,35 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.399,95 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at