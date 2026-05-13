Ausblick: Suzuki Motor informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Suzuki Motor lädt am 14.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 56,15 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 54,09 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Suzuki Motor in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1.685,02 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 1.541,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 205,18 JPY, gegenüber 215,66 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 6.194,23 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5.825,16 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at