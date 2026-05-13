Ausblick: Suzuki Motor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Suzuki Motor gibt am 14.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,42 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Suzuki Motor mit 1,42 USD je Aktie genauso viel verdient.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent auf 10,62 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,20 USD, gegenüber 5,66 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 39,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 38,21 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at