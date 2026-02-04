Ausblick: Suzuki Motor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Suzuki Motor wird am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 52,24 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,94 Prozent erhöht. Damals waren 48,85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Suzuki Motor im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1.552,83 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.428,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,69 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 196,47 JPY aus. Im Vorjahr waren 215,66 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 6.116,32 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 5.825,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at