Suzuki Motor Aktie

Suzuki Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JK5Z / ISIN: US86959X1072

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Suzuki Motor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Suzuki Motor wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten schätzen, dass Suzuki Motor für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,61 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 3,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,96 Milliarden USD gegenüber 9,67 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,36 USD im Vergleich zu 6,04 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 42,23 Milliarden USD, gegenüber 41,76 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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