Ausblick: Suzuki Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Suzuki Motor öffnet am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 64,41 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Suzuki Motor noch ein Gewinn pro Aktie von 52,88 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,11 Prozent auf 1.595,01 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.397,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

19 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 214,26 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 227,69 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6.774,02 Milliarden JPY, gegenüber 6.292,97 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at