Suzuki Motor Aktie
WKN: 857310 / ISIN: JP3397200001
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Suzuki Motor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suzuki Motor präsentiert am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 47,48 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Suzuki Motor 53,51 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Suzuki Motor im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1.440,49 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.397,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,09 Prozent gesteigert.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 192,85 JPY je Aktie, gegenüber 215,66 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 6.016,87 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 5.825,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
