Ausblick: SVB Financial Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SVB Financial Group wird am 20.01.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass SVB Financial Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,53 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 7,40 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll SVB Financial Group nach den Prognosen von 15 Analysten 1,43 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 18,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,21 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 32,42 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 22,87 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 5,82 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 4,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

