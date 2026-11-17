Sveafastigheter AB Aktie
WKN DE: A42KP7 / ISIN: SE0029856053
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17.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sveafastigheter (publ) Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sveafastigheter (publ) Registered B wird am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sveafastigheter (publ) Registered B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,365 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,06 SEK je Aktie gewesen.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 404,0 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Sveafastigheter (publ) Registered B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 417,0 Millionen SEK aus.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,60 SEK, gegenüber 0,420 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,85 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,59 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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