Ausblick: Sveafastigheter (publ) Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sveafastigheter (publ) Registered wird am 16.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,900 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sveafastigheter (publ) Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,780 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 403,1 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 396,0 Millionen SEK umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,14 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 0,420 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,70 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,59 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at