Ausblick: Sveafastigheter (publ) Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sveafastigheter (publ) Registered wird am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,545 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sveafastigheter (publ) Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 1,28 SEK in den Büchern gestanden.

Sveafastigheter (publ) Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 365,5 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 366,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,58 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -8,150 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,47 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,42 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at