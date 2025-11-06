Sveafastigheter AB Aktie

Sveafastigheter AB

WKN DE: A40GEL / ISIN: SE0022243812

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Sveafastigheter (publ) Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sveafastigheter (publ) Registered wird am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,625 SEK je Aktie gegenüber -1,690 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 5,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 390,0 Millionen SEK gegenüber 368,0 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,62 SEK, wohingegen im Vorjahr noch -8,150 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,54 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,42 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

