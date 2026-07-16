Svenska Aerogel Aktie
WKN DE: A40WE5 / ISIN: SE0023440557
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16.07.2026 07:01:06
Ausblick: Svenska Aerogel gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Svenska Aerogel wird am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,200 SEK. Im Vorjahresquartal waren -39,850 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Svenska Aerogel 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,5 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 19,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Svenska Aerogel 1,3 Millionen SEK umsetzen können.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,710 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,070 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 7,1 Millionen SEK, gegenüber 4,7 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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