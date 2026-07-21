Svenska Cellulosa SCA AB Aktie

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WKN: 895273 / ISIN: SE0000171886

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: Svenska Cellulosa SCA (A) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Svenska Cellulosa SCA (A) stellt am 22.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,728 SEK gegenüber 1,55 SEK im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Svenska Cellulosa SCA (A) in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,92 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 5,12 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 5,38 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,29 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,56 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 20,27 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 20,43 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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