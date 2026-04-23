Ausblick: Svenska Cellulosa SCA (A) legt Quartalsergebnis vor

Svenska Cellulosa SCA (A) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,626 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Svenska Cellulosa SCA (A) 1,14 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Minus von 3,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,97 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,16 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,11 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,56 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 20,69 Milliarden SEK, gegenüber 20,43 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at