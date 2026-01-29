Svenska Cellulosa SCA AB Aktie

Svenska Cellulosa SCA AB

WKN: 895273 / ISIN: SE0000171886

29.01.2026

Ausblick: Svenska Cellulosa SCA (A) präsentiert Quartalsergebnisse

Svenska Cellulosa SCA (A) wird sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,767 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 34,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,17 SEK erwirtschaftet wurden.

11 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 5,02 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 2,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,14 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,66 SEK, gegenüber 5,18 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 20,67 Milliarden SEK im Vergleich zu 20,23 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
