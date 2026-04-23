Ausblick: Svenska Cellulosa (SCA) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Svenska Cellulosa (SCA) lädt am 24.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Svenska Cellulosa (SCA) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,617 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,14 SEK je Aktie gewesen.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,16 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Svenska Cellulosa (SCA) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,96 Milliarden SEK aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,13 SEK, gegenüber 4,56 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 20,65 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,43 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at