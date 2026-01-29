Svenska Cellulosa AB Aktie
WKN: 856193 / ISIN: SE0000112724
|
29.01.2026 07:01:06
Ausblick: Svenska Cellulosa (SCA) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Svenska Cellulosa (SCA) stellt am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,764 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 SEK erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,57 Prozent auf 5,00 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,14 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,66 SEK, gegenüber 5,18 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 20,65 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 20,23 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
