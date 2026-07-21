Ausblick: Svenska Cellulosa (SCA) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Svenska Cellulosa (SCA) wird am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,731 SEK je Aktie gegenüber 1,55 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Minus von 5,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,10 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,38 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,30 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 4,56 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,23 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 20,43 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at