Svenska Cellulosa AB Aktie
WKN: 856193 / ISIN: SE0000112724
|
22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Svenska Cellulosa (SCA) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Svenska Cellulosa (SCA) stellt am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,980 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Svenska Cellulosa (SCA) 1,18 SEK je Aktie eingenommen.
14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,08 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 1,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,99 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,45 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,56 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 20,28 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 20,43 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Svenska Cellulosa AB (SCA)
|
22.10.26
|Ausblick: Svenska Cellulosa (SCA) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.10.26
|Erste Schätzungen: Svenska Cellulosa (SCA) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Ausblick: Svenska Cellulosa (SCA) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: Svenska Cellulosa (SCA) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.04.26
|Ausblick: Svenska Cellulosa (SCA) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Svenska Cellulosa AB (SCA)
Aktien in diesem Artikel
|Svenska Cellulosa AB (SCA)
|11,17
|-1,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX leichter -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt bewegen sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street notiert tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.