Ausblick: Svenska Cellulosa (SCA) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Svenska Cellulosa (SCA) stellt am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,980 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Svenska Cellulosa (SCA) 1,18 SEK je Aktie eingenommen.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,08 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 1,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,99 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,45 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,56 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 20,28 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 20,43 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at