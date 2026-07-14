Svenska Handelsbanken AB Aktie
WKN DE: A14S60 / ISIN: SE0007100599
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14.07.2026 07:01:06
Ausblick: Svenska Handelsbanken (A) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Svenska Handelsbanken (A) wird am 15.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,75 SEK gegenüber 2,77 SEK im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten eine Verringerung von 61,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 13,99 Milliarden SEK gegenüber 36,48 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.
19 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,53 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 11,98 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 57,12 Milliarden SEK, gegenüber 145,25 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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