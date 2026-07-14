Svenska Handelsbanken AB Aktie

Svenska Handelsbanken AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14S60 / ISIN: SE0007100599

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.07.2026 07:01:06

Ausblick: Svenska Handelsbanken (A) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Svenska Handelsbanken (A) wird am 15.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,75 SEK gegenüber 2,77 SEK im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten eine Verringerung von 61,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 13,99 Milliarden SEK gegenüber 36,48 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

19 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,53 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 11,98 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 57,12 Milliarden SEK, gegenüber 145,25 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Svenska Handelsbanken AB (A)

mehr Nachrichten

Analysen zu Svenska Handelsbanken AB (A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Svenska Handelsbanken AB (A) 12,82 -0,04% Svenska Handelsbanken AB (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen vorwiegend schwächer
In Asien geht es am Dienstag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen