Ausblick: Svenska Handelsbanken (B) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Svenska Handelsbanken (B) stellt am 15.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,74 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Svenska Handelsbanken (B) 2,77 SEK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Svenska Handelsbanken (B) 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 13,98 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 61,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Svenska Handelsbanken (B) 36,48 Milliarden SEK umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,51 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 11,98 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 57,09 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 145,25 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at