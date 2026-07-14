Svenska Handelsbanken AB Aktie

Svenska Handelsbanken AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14S61 / ISIN: SE0007100607

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.07.2026 07:01:06

Ausblick: Svenska Handelsbanken (B) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Svenska Handelsbanken (B) stellt am 15.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,74 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Svenska Handelsbanken (B) 2,77 SEK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Svenska Handelsbanken (B) 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 13,98 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 61,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Svenska Handelsbanken (B) 36,48 Milliarden SEK umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,51 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 11,98 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 57,09 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 145,25 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Svenska Handelsbanken AB (B)

mehr Nachrichten

Analysen zu Svenska Handelsbanken AB (B)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Svenska Handelsbanken AB (B) 21,04 0,00% Svenska Handelsbanken AB (B)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen vorwiegend schwächer
In Asien geht es am Dienstag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen