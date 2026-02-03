Svenska Handelsbanken AB Unsponsored American Deposit Reciept Repr 1 Sh Aktie

Svenska Handelsbanken AB Unsponsored American Deposit Reciept Repr 1 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12E48 / ISIN: US86959C1036

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Svenska Handelsbanken Un präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Svenska Handelsbanken Un wird am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,148 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,160 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 15 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,53 Milliarden USD – ein Minus von 63,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Svenska Handelsbanken Un 4,16 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 20 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,643 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,660 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 6,19 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 17,80 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

