Ausblick: Svenska Handelsbanken Un stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Svenska Handelsbanken Un präsentiert am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

13 Analysten schätzen, dass Svenska Handelsbanken Un für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,145 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,40 Milliarden USD aus – eine Minderung von 62,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Svenska Handelsbanken Un einen Umsatz von 3,76 Milliarden USD eingefahren.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,573 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,610 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 5,68 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 14,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at