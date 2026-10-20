Svenska Handelsbanken AB Unsponsored American Deposit Reciept Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A12E48 / ISIN: US86959C1036
|
20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Svenska Handelsbanken Un stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Svenska Handelsbanken Un präsentiert am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
13 Analysten schätzen, dass Svenska Handelsbanken Un für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,145 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,40 Milliarden USD aus – eine Minderung von 62,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Svenska Handelsbanken Un einen Umsatz von 3,76 Milliarden USD eingefahren.
Die Schätzungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,573 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,610 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 5,68 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 14,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Svenska Handelsbanken AB Unsponsored American Deposit Reciept Repr 1 Sh
|
07:01
|Ausblick: Svenska Handelsbanken Un stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
06.10.26
|Erste Schätzungen: Svenska Handelsbanken Un legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
14.07.26
|Ausblick: Svenska Handelsbanken Un verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.06.26
|Erste Schätzungen: Svenska Handelsbanken Un vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.04.26
|Ausblick: Svenska Handelsbanken Un präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Svenska Handelsbanken AB Unsponsored American Deposit Reciept Repr 1 Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.