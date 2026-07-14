Ausblick: Svenska Handelsbanken Un verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Svenska Handelsbanken Un wird am 15.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,143 USD je Aktie gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,45 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 61,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,77 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,599 USD im Vergleich zu 0,610 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 5,92 Milliarden USD, gegenüber 14,81 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at